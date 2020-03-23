На Львівщині у жінки, яка з 8 березня перебувала на домашній обсервації, виявили коронавірус

Другий лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Львові - у жінки, яка 8 березня повернулася з Австрії. З того часу вона перебувала вдома на обсервації.

Про це поінформувала керівник міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Галина Слічна, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Ми маємо підтверджений другий факт хворої особи на коронавірусну інфекцію у місті. Ця людина 8 березня повернуся з Австрії і весь цей час перебувала на домашній обсервації. Вона почала себе погано почувати, звернулася в інфекційну лікарню, де в неї взяли відповідні аналізи. У зв’язку із відсутністю суттєвих загострень, людина була відправлена на самоізоляцію. Вчора результати підтвердили коронавірус", - зазначила посадовець.

За словами Слічної, наразі стан хворої є абсолютно задовільним, вона нормально почувається. На обсервації жінка контактувала зі своїми чоловіком і двома дітьми. Зараз з’ясовується, з ким ще вона мала контакт з 8 березня.

За актуальною інформацією, яку оприлюднила у Facebook пресслужба Львівської обласної держадміністрації, зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 39 осіб.

На самоізоляції знаходяться 33 особи. За увесь час виписано 34 пацієнтів.

Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного, у однієї пацієнтки - наближений до важкого.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою на Covid-19 звернулося 106 людей. За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 23 результати тестів - негативні на коронавірус. Загалом у 27 пацієнтів Львівської області не підтвердили коронавірус.

Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 79 осіб. У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 23 березня лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становила 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Фото: АА.