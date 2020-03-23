У Києві - чотири нових випадки коронавірусу

У понеділок 23 березня Київ отримав ще 4 лабораторно підтверджених випадки на Covid-19.

Про це у Facebook повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні вдень ми отримали від Державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» ще 4 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Тобто кількість киян, що захворіли на Covid-19, зросла в столиці до 28 осіб", - зазначив він.

Серед нових 4 випадків - 17-річна дівчина, яка повернулася з навчання в Лондоні, 53-річна жінка, яка контактувала із хворим в Київській області. Жінка віком 28 років - повернулася з Австрії та 21-річний юнак, який контактував з хворим родичем.

Зазначається, що двоє пацієнтів перебувають в Олександрівській лікарні, а двоє - на самоізоляції лікуються вдома під контролем лікарів.

"Сьогодні, коли в Україну спецрейсами з-за кордону повертаються десятки тисяч українців, - ми отримуємо загрозу можливого швидкого розповсюдження інфекції. Я звертаюся до МВС посилити контроль за дотриманням киянами суворих обмежувальних заходів, особливо тими, які прибувають в країну. А також - виконання підприємствами та установами заходів щодо організації дистанційної роботи співробітників. Ми повинні максимально обмежити кількість соціальних контактів!", - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.