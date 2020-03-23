У МОЗ роз’яснили, хто визначатиме необхідність експрес-тесту на Covid-19

Лікарі екстреної медичної допомоги не робитимуть експрес-тестів на коронавірус Covid-19 - необхідність такого тестування визначатимуть лікарі первинної ланки.

На цьому наголосив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 23 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наголошую, що експрес-тести будуть проводитися у разі підозри на коронавірус лікарями, які бачитимуть цю необхідність. Вчора у нас з’явилася інформація про те, що тестування експрес-тестами буде проводитися бригадами екстреної медичної допомоги. Так, воно буде ними проводиться, але у виняткових випадках, коли вони будуть виїжджати на надання ургентної допомоги хворим. Екстрена медична допомога не повинна і не буде використовуватися по дзвінку для тестування. Екстрена медична допомога функціонує для інших цілей, тому, будь ласка, не зловживайте дзвінками на екстрену медичну допомогу”, - звернувся Ляшко до співвітчизників.

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Він зазначив, що зараз опрацьовується питання створення додаткових мобільних груп для допомоги сімейним лікарям, до яких необхідно звертатися у разі виникнення проблем зі здоров’ям.

“Ми розглядаємо питання створення додаткових мобільних груп, якими будуть підкріплені сімейні лікарі, які надають медичну допомогу і є першими, хто буде зустрічатися з хворим на Covid-19: спочатку в телефонному режимі, потім приймається рішення про виїзд додому для того, щоб діагностувати коронавірусну хворобу, проводити тести на коронавірусну хворобу, на грип А, В, на аденовірусну інфекцію, а після цього приймати певні клінічні рішення щодо подальшої тактики ведення хворого. В разі необхідності хворого будуть доправляти до стаціонару для госпіталізації”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, в Українуцієї ночі прибула партія тестів на визначення Coмid-19 методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) у вірусологічних лабораторіях, а також експрес-тести для швидкого визначення нового коронавірусу біля ліжка хворого.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.