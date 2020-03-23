В Україні почнуть досліджувати на коронавірус зразки померлих від пневмоній

Міністерство охорони здоров'я переглядає стандарт надання медичної допомоги при Covid-19, також МОЗ видасть наказ, яким регламентує роботу патологоанатомів, зокрема, щодо дослідження при розтині померлих від пневмоній на Covid-19.

Про це на брифінгу у понеділок, 23 березня, сказав заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"МОЗ в цьому стандарті надасть чіткі вказівки, правила для патологоанатомів, які проводять розтин померлих, в тому числі, і від пневмоній. Мною дано завдання підготувати зараз наказ МОЗ для того, щоб всі випадки, які сьогодні або у попередній період були летальні з діагнозом пневмонія, щоб були забрані зразки секційного матеріалу для проведення дослідження на наявність коронавірусної хвороби. Ми будемо відслідковувати всі випадки пневмоній, аби мати реальну картину нашої системи, як вона виявляє випадки, як вона лікує, і ми будемо мати ретроспективний аналіз всіх випадків, в тому числі і коронавірсної хвороби, для того, щоб розуміти, як система охорони здоров'я спрацювала", - сказав Ляшко.

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Також за його словами, робоча група МОЗ зараз переглядає стандарт надання медичної допомоги, зокрема алгоритми тестування, підходи до лікування, санітарного сортування хворих.

"Це значить, що будуть чітко прописані критерії, хто як і коли повинен бути госпіталізований, і хто повиненн бути госпіталізований та переведений до відділення інтенсивної терапії", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.