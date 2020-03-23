Люди з астмою мають підвищений ризик захворіти на Covid-19.

Про це з посиланням на Центр контролю і профілактики захворювання США повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

"Згідно із даними Центру контролю і профілактики захворювання США (CDC), люди з астмою можуть мати вищий ризик захворіти на нову коронавірусну інфекцію Covid-19. Новий коронавірус може викликати напад астми та пневмонії. Наразі немає специфічного лікування або вакцини для запобігання Covid-19. Тому найкращий спосіб запобігти захворюванню — уникнути впливу цього вірусу. Зокрема, під час спалаху Covid-19 у вашій місцевості залишайтеся вдома якомога довше, щоб знизити ризик інфікування", - йдеться у повідомленні.

Також на сайті Центру громадського здоров'я опубліковані поради, як поводитися людям з астмою, в період поширення Covid-19:

- дотримуйтеся точної інструкції прийому ліків від астми;

- проконсультуйтеся зі своїм лікарем та фармацевтом щодо екстреної доставки ліків, які відпускають за рецептом, наприклад, інгаляторів;

- переконайтеся, що у вас є 30-денний запас безрецептурних ліків та обладнання, якщо потрібно довго залишатися вдома;

- щодня чистіть та дезінфікуйте поверхні, до яких торкаєтеся. Зокрема: столи, дверні ручки, вимикачі світла, стільниці, ручки, столи, телефони, клавіатури, сантехніку, крани та мийки. Уникайте дезінфікуючих засобів, які можуть викликати напад астми;

- збільшення випадків зараження Covid-19 викликають тривогу і стрес. Сильні емоції можуть спровокувати напад астми. Тому вживайте заходів, щоб впоратися зі стресом і тривогою;

- тримайтеся подалі від натовпу та людей із симптомами ГРВІ;

- часто мийте руки водою з милом протягом 20-40 секунд. Якщо немає такої можливості, використовуйте дезінфікуючий засіб із вмістом спирту не менше 60%;

- якщо у вашому будинку є людина, що захворіла, вона повинна ізолюватися від інших мешканців, щоб зменшити ризик поширення вірусу;

- уникайте спільного використання таких предметів як посуд, рушники тощо;

- якщо у вас виникли перші симптоми застуди, терміново зверніться до лікаря.

Більше про астму та COVID-19 на сайті Центру контролю і профілактики захворювання США (CDC).

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

фото: АА.