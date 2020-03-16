Президент: Зміна плану роботи Верховної Ради неприпустима

Президент Володимир Зеленський заявив про неприпустимість зміни графіку роботи Верховної Ради та закликав парламент ухвалювати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці Президент у Facebook.

"Особливо важлива робота Верховна Рада України. На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради недопустима. Зараз у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, Генерального Прокурора України", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що роботу у звичайному режимі мають продовжити усі без виключення органи державної влади, заклади охорони здоров’я та правоохоронні органи.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський також заявив, що уряд має з опівдня середи, 18 березня, заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, роботу метрополітенів. Також він закликав закрити заклади культури, торговельно-розважальні центри, ресторани та інші заклади харчування, розваг і послуг.

Зеленський заявив і про запровадження надзвичаної ситуації на Житомирщині та Буковині.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 174 786 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 657 людей.