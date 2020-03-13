РНБО обговорить закриття кордонів та авіасполучення з низкою країн — Зеленський

Рада національної безпеки й оборони на засіданні у п’ятницю має прийняти план щодо протидії коронавірусу, а також питання закриття кордонів та авіасполучення з низкою країн.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виїзного позачергового засідання Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Після засідання уряду відбудеться засідання Ради національної безпеки України, де буде обговорено та впроваджено план заходів з боку держави, питання коронавірусу - питання дуже актуальне”, - сказав Зеленський.

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Крім того, Президент підкреслив, що РНБО також обговорить питання закриття кордонів та авіасполучення з низкою країн.

За його словами, на засіданні Радбезу йтиметься і про забезпечення необхідними засобами лікарень та аптек.

“Мова йде і про маски, і про експрес-тести”, - уточнив глава держави.