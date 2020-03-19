Евакуація українців: 20-21 березня МАУ виконає десять рейсів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виконає 10 рейсів 20 та 21 березня для повернення українців з-за кордону.

Про це МАУ повідомляє у Facebook.

"На нашому сайті з'явилась спеціальна сторінка "Повертайся додому", на якій ми будемо постійно оновлювати розклад спеціальних рейсів, щоб ви та ваші близькі мали можливість придбати квитки та повернутись додому", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 20 березня будуть виконуватись польоти до Києва з Амстердама, Брюсселя, Дубай, Парижу, Тель-Авіва, Відня, Франкфурта, Ларнаки. А на 21 березня заплановані рейси з Лондона та Берліна.

"На кожному з напрямків зафіксовано єдину кінцеву вартість, до якої включені всі податки та збори, а також перевезення одного місця зареєстрованого багажу вагою до 23 кг. Реєстрація на рейси здійснюватиметься виключно в аеропорту вильоту і є безкоштовною", - додали в авіакомпанії.

МАУ також закликає перевіряти розклад та бронювати квитки на сайті.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Владислав Криклій, авіаперевезеннями для повернення в Україну скористалися 44 тисячі українців з-за кордону з 14 по 18 березня.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій також заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

Як повідомляв Укрінформ, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.