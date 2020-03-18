Дещиця: 3,5 тисячі українців зареєструвалися на евакуацію з Польщі

Приблизно 3,5 тис. громадян України заповнили спеціальний формуляр на сайті Посольства України в Польщі із зазначенням, що вони не можуть самотужки повернутися додому й очікують на допомогу держави в організації виїзду додому.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Зараз приблизно 3,5 тис. осіб зголосилися, що хочуть виїхати з Польщі",- повідомив Дещиця.

За його словами, 20 березня буде організовано виїзд українців з Перемишля через Львів до Києва чотирма потягами Укрзалізниці. Як стало відомо, йдеться про виїзди потягів об 10:18, 13:10, 15:45 та 18:59 (за місцевим часом) з Перемишля. Орієнтовна вартість квитка на проїзд у другому класі - 700 грн, у першому - 1000 грн. Онлайн продажу квитків не передбачається, їх можна буде купити у терміналах всередині потягів. Дипломат звернув увагу, що громадяни України самотужки мають дістатися Перемишля. Водночас, українські консули, почесні консули в Польщі, а також органи місцевої влади або допоможуть їм добратися до Перемишля, або підкажуть, яким чином це їм зробити до 20 березня.

Посол України в РП також поінформував, що з польською та чеською сторонами досягнуто домовленість про вивезення громадян України з Чехії польським потягом PKP Intercity.

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"Як мінімум, це буде з чесько-польського кордону. Утім, з чеською стороною ведуться переговори про те, щоб потяг забрав наших громадян з Праги",- констатував український дипломат.

Дещиця також поінформував, що з польською стороною досягнуто домовленість про організацію 21 березня компанією SkyUp спеціальних авіарейсів на комерційній основі з аеропорту Варшави до Борисполя. Вартість авіаквитка - приблизно 160 доларів США. Він додав: якщо з боку українців спостерігатиметься значне зацікавлення таким перельотом, то спецрейсів з Варшави до Києва буде організовано декілька.

Посол України також зауважив, що з польською стороною на всіх рівнях досягнуто домовленість, що у разі потреби такі авіа- та залізничні спецрейси можна буде організувати пізніше знову.

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Український дипломат поінформував, що на трьох діючих пунктах пропуску на українсько-польському кордоні ("Дорогуськ-Ягодин", "Гребенне - Рава-Руська", "Корчова-Краківець") продовжують працювати українські консули, які допомагають українцям перетинати кордон. Він поінформував, що значних скупчень громадян України на кордоні не спостерігається, найбільші групи сягають 50-80 осіб. З польського боку кордону їх забирає український автобус, наданий за сприянням Прикордонної служби України, або польські прикордонники у пішому порядку дозволяють їм перетнути кордон.

Дещиця також повідомив, що станом на сьогодні не розглядається питання відновлення роботи пішохідного пункту пропуску "Медика-Шегині", оскільки три інші діючі пункти пропуску зараз справляються з навантаженням.

Як повідомлялося, з 15 березня Польща заборонила в’їзд іноземців до країни у зв’язку з поширенням коронавірусу. Наступного дня це зробила також й Україна. За останніми даними, у Польщі підтверджено 287 випадків зараження коронавірусом, п’ятеро осіб померли.