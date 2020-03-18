Українці зможуть 20 березня повернутися додому з Перемишля спецпотягами
Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця у Facebook.
"Ми створили ще одну можливість: розпочинаємо спеціальні залізничні рейси з Перемишля! 20 березня курсуватимуть чотири спецпотяги "Укрзалізниці" за маршрутом Перемишль-Львів-Київ", - зазначив Дещиця.
Він також опублікував розклад руху за місцевим часом.
Зокрема передбачається виїзд з Перемишля, а прибуття до Києва (через Львів): 10:18 - 21:33, 13:10 - 23:08 (Intercity), 15:45 - 23:53 (Intercity) та 18:59 - 06:46 (прибуття 21.03).
Дещиця зауважив, що розрахуватися за проїзд можна через термінали картками, термінали будуть в самих потягах.
"Орієнтовна вартість квитка: 2 клас - 700 грн. (100 злотих); 1 клас - 1000 грн. (150 злотих)", - повідомив він.
Також посол зауважив, що онлайн-продаж квитків не передбачається.
Водночас на сторінці Посольства України в Польщі у Facebook зазначається, що для отримання консультацій, як дістатися до Перемишля з різних регіонів Польщі, можна звертатися до Почесних консулів України в Республіці Польща.
Почесний Консул України в БИДГОЩІ - Кшиштоф Сікора
+48 52 567 0786
Почесний Консул України в ЛОДЗІ - Богдан Висоцькі
+48 601 155 330
Почесний Консул України в м.ОПОЛЕ - Ірена Пордзік
+48 533 387 105
+48 607 216 116
Почесний Консул України в ТАРНОВІ - Бартоломєй Бабушка
+48 14 699 11 10
+48 609 523 666
Почесний Kонсул України у ВРОЦЛАВI - Гжегож Джік
+48 71 788 44 50
+48 510 011 000
Почесне Kонсульство України у м.Зелена Гура – Христина Яворницька
+48 576 835 981
+48 570 184 491
Почесний Консул України в КАТОВІЦАХ - Др.мед.Ярослав Вечорек
+48 660 630 629
Почесний Kонсул України в ПЕРЕМИШЛІ - Олександр Бачик
+48 16 676 80 26
+48 661 770 100
Почесний Консул України у РЯШЕВІ - Єжи Кшановський
+48 17 850 09 49
+48 510 005 550
Почесний Консул України в ХЕЛМІ - Станістав Адамяк
+48 82 562 20 02
+48 607 092 033
Почесний Консул України в ЩЕЦІНІ - Генрик Колодій
+48 602 493 434