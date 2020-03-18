Українці зможуть 20 березня повернутися додому з Перемишля спецпотягами

Українці, котрі мають бажання повернутися в Україну з Польщі, зможуть це зробити 20 березня чотирма спеціальними залізничними рейсами за маршрутом "Перемишль-Львів-Київ".

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця у Facebook.

"Ми створили ще одну можливість: розпочинаємо спеціальні залізничні рейси з Перемишля! 20 березня курсуватимуть чотири спецпотяги "Укрзалізниці" за маршрутом Перемишль-Львів-Київ", - зазначив Дещиця.

Він також опублікував розклад руху за місцевим часом.

Зокрема передбачається виїзд з Перемишля, а прибуття до Києва (через Львів): 10:18 - 21:33, 13:10 - 23:08 (Intercity), 15:45 - 23:53 (Intercity) та 18:59 - 06:46 (прибуття 21.03).

Дещиця зауважив, що розрахуватися за проїзд можна через термінали картками, термінали будуть в самих потягах.

"Орієнтовна вартість квитка: 2 клас - 700 грн. (100 злотих); 1 клас - 1000 грн. (150 злотих)", - повідомив він.

Також посол зауважив, що онлайн-продаж квитків не передбачається.

Водночас на сторінці Посольства України в Польщі у Facebook зазначається, що для отримання консультацій, як дістатися до Перемишля з різних регіонів Польщі, можна звертатися до Почесних консулів України в Республіці Польща.

Почесний Консул України в БИДГОЩІ - Кшиштоф Сікора

+48 52 567 0786

Почесний Консул України в ЛОДЗІ - Богдан Висоцькі

+48 601 155 330

Почесний Консул України в м.ОПОЛЕ - Ірена Пордзік

+48 533 387 105

+48 607 216 116

Почесний Консул України в ТАРНОВІ - Бартоломєй Бабушка

+48 14 699 11 10

+48 609 523 666

Почесний Kонсул України у ВРОЦЛАВI - Гжегож Джік

+48 71 788 44 50

+48 510 011 000

Почесне Kонсульство України у м.Зелена Гура – Христина Яворницька

+48 576 835 981

+48 570 184 491

Почесний Консул України в КАТОВІЦАХ - Др.мед.Ярослав Вечорек

+48 660 630 629

Почесний Kонсул України в ПЕРЕМИШЛІ - Олександр Бачик

+48 16 676 80 26

+48 661 770 100

Почесний Консул України у РЯШЕВІ - Єжи Кшановський

+48 17 850 09 49

+48 510 005 550

Почесний Консул України в ХЕЛМІ - Станістав Адамяк

+48 82 562 20 02

+48 607 092 033

Почесний Консул України в ЩЕЦІНІ - Генрик Колодій

+48 602 493 434