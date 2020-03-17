Ми всіх повернемо: Зеленський звернувся до українців за кордоном

Відеозвернення оприлюднене Facebook глави держави.

"Дорогі українці, якщо ви зараз перебуваєте за кордоном і у вас немає змоги повернутися додому, дійте так: 1. Зареєструйтесь у системі ДРУГ ось за цим посиланням. Там повідомте МЗС про країну, де ви перебуваєте, й надайте якомога більше інформації про суть проблеми в розділі «Коментар до подорожі». Це дуже допоможе нашим дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що якщо не вдалося зареєструватись, то потрібно звернутися до українського посольства чи консульства на території країни перебування. Це можна зробити електронною поштою або за телефоном гарячої лінії. Всі контакти можна знайти на офіційних сторінках відповідних установ або на сайті МЗС.

"І ще напрочуд важлива інформація. Нами сформовано так звані хабові точки. Потрапивши туди, ви зможете дістатися до України безкоштовно або за пільговими цінами. Це такі міста: Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига та Вільнюс. Уся детальна інформація буде на офіційному сайті МЗС", - йдеться у повідомленні.

Зеленський також поділився низкою посилань, які можуть стати в нагоді українцям, що перебувають за кордоном:

- оперативна карта роботи пунктів пропуску на час карантину;

- канали комунікації Міністерства охорони здоров’я:

• сайт: http://moz.gov.ua/

• сторінки у Facebook: www.fb.com/moz.ukr та https://www.facebook.com/moz.ukr/

• Twitter: https://twitter.com/MoH_Ukraine

• YouTube-канал: http://bit.ly/39ZKKfo

• офіційні Telegram-канали: @mozofficial та Коронавірус_інфо – @COVID19_Ukraine

• відповіді на основні запитання про COVID-19: http://covid19.com.ua

• Instagram: @yemets.moz.