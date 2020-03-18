SkyUp готує додаткові рейси для повернення українців додому

SkyUp Airlines здійснить кілька спеціальних комерційних рейсів, щоб українці з різних країн змогли повернутися додому.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Протягом кількох днів, починаючи з 20 березня 2020, SkyUp Airlines виконає низку нерегулярних комерційних спеціальних рейсів. Вони нададуть можливість українцям та іноземцям, які мають посвідку на проживання в Україні, повернутися з-за кордону додому", - йдеться у повідомленні.

Рейси відбуватимуться за погодження із державними інституціями — Державіаслужбою України, Міністерством інфраструктури, Кабміном.

Станом на сьогодні, заплановано виконання рейсів до Києва з таких міст:

19.03.2020 – Відень

20.03.2020 – Ларнака, Цюрих

21.03.2020 – Париж (Бове), Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава

22.03.2020 – Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Таллінн

23.03.2020 – Неаполь, Париж (Бове), Франкфурт, Лондон

24.03.2020 – Прага

25.03.2020 – Прага

Рейси з інших міст будуть виконуватися за потреби після отримання інформації про наявність там громадян, які бажають повернутися в Україну.

"На кожному з напрямків зафіксовано єдиний пільговий тариф. У вартість квитка входить перевезення одиниці зареєстрованого багажу вагою до 23 кг. Квитки доступні в агентській мережі та на сайті: https://skyup.aero/uk/best", - йдеться у повідомленні.

Скористатися цими рейсами можуть громадяни України та іноземці, які мають дозвіл на проживання в Україні, які не встигли повернутися в Україну до офіційного припинення авіасполучення. Рейси з Києва виконуватимуться без пасажирів, окрім рейсів до Праги, Тбілісі та Парижа (Бове). На ці три рейси можуть придбати квитки іноземці. "Ми організовуємо рейси для вивезення українських громадян з-за кордону власними ресурсами. Вартість квитків встановлена за найнижчим тарифом, який авіакомпанія може застосувати, аби відшкодувати витрати на виконання рейсів", - повідомили у компанії.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, на сьогодні заплановано 57 авіарейсів, якими громадяни України можуть повернутися додому.

18 березня міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував на засіданні Кабінету міністрів виділити з резервного фонду держбюджету понад 4 мільйони доларів на повернення українців з-за кордону авіарейсами. Міністр додав, що йдеться про евакуацію 35 тисяч 479 громадян і для цього планується здійснити 175 рейсів.

14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.