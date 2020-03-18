До кінця дня з-за кордону повернуться 11,5 тисячі українців — Зеленський

До кінця нинішнього дня до України повернуться 11,5 тисяч наших громадян.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні ввечері 18 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні виконується 57 авіарейсів, які повертають додому 11 з половиною тисяч українців. Серед них наші громадяни, які застрягли в Австрії та на Шрі-ЛанцІ. Рейс із Відня о 13.30 вже повернув наших людей на рідну землю. Частина українців зі Шрі-Ланки також вже повернулась”, - сказав він.

Решта, за його словами, будуть в Україні до кінця дня.

Ще 33 громадян забере з Австрії президентський літак.

Як повідомлялося, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" організовує спеціальні рейси, щоб забрати українців, які не змогли повернутися на батьківщину через закриття кордонів між країнами у зв’язку з коронавірусом.

Кабінет міністрів 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00.00 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.