МАУ запускає спецрейси для повернення українців з-за кордону

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" організовує спеціальні рейси для повернення українців з-за кордону.

Квитки на ці рейси доступні на сайті МАУ.

"Стосовно інформації щодо вивезення громадян України авіакомпанія повідомляє: на сайті МАУ розміщено форму для купівлі квитків на спеціальні рейси до Києва для громадян України, а також для нерезидентів, які мають право в’їзду в Україну", - повідомляє МАУ у Facebook.

Також зазначається, що ціна перевезення визначатиметься залежно від аеропорту вильоту.

Як повідомлялося, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" зупинила виконання близько 2 тисяч регулярних рейсів по всій маршрутній мережі на виконання Указу Президента України і рішення Ради національної безпеки і оборони України про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України вірусу COVID-19.

Також у МАУ повідомляли, що чартерні рейси на повернення туристів до України будуть виконані в повному обсязі відповідно до угод з туроператорами і з дотриманням всіх необхідних санітарних заходів. Діяльність авіакомпанії призупинено. 35 літаків, що складають парк МАУ, знаходяться на стоянках в базовому аеропорту "Бориспіль". З 17 березня 90% співробітників авіакомпанії знаходяться в неоплачуваних відпустках.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

Як відомо, 16, 17 та 18 березня виконуються рейси в українські аеропорти з-за кордону для повернення українців додому.

18 березня з 12:00 год. в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.