МАУ на карантині виконуватиме внутрішні рейси та повертатиме українців з-за кордону

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" під час карантину з 17 березня продовжить виконувати внутрішні рейси та чартерні із-за кордону для повернення українців.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МАУ, яке є у розпорядженні Укрінформу.

"У період з 17 по 31 березня МАУ виконуватиме власні регулярні внутрішні рейси, чартерні рейси за кордон для повернення українських туристів додому, а також за необхідності санітарно-евакуаційні та технічні рейси", - йдеться у повідомленні.

Також у МАУ наголошують, що виконуючи розпорядження Уряду про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України вірусу COVID-19, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" припиняє виконання регулярних рейсів по всій міжнародній мережі попередньо на період з 00 годин 00 хвилин 17-го березня по 31-е березня 2020 року.

Крім того уточнюють, що оскільки термін карантину, встановлений Урядом України, попередньо триватиме по 3 квітня 2020 року, пасажирам, які планують подорож після 31-го березня, необхідно слідкувати за змінами в розкладі та статусі рейсів на сайті авіакомпанії www.flyuia.com.

Зазначається, що у вівторок, 17 березня 2020 року, МАУ виконає такі міжнародні рейси: PS734 Дубай – Київ; PS 398 Каїр – Київ; PS778 Тель-Авів – Київ; PS612 Єреван – Київ; PS518 Тбілісі – Київ; PS716 Стамбул – Київ; PS602 Баку – Київ; PS242 Торонто – Київ; PS232 Нью-Йорк – Київ; PS272 Бангкок – Київ; PS898 Кишинів – Київ.

До перевезення вказаними рейсами будуть прийняті лише громадяни України або громадяни інших країн, які мають право постійного або тимчасового проживання на території України.

Пасажири скасованих рейсів будуть проінформовані від МАУ електронною поштою та/або смс-повідомленням про можливість безкоштовно переоформити квитки й перенести дату своєї подорожі на період після 31 березня 2020 року.

Як повідомлялося, 14 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почне діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, наразі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.

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В Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.