МАУ рекомендує пасажирам самостійно перевіряти статус рейсів

МАУ рекомендує своїм пасажирам перевіряти статус своїх рейсів за кілька діб до вильоту та слідкувати за правилами в’їзду країн, до яких вони прямують.

Про це повідомляє пресслужба МАУ.

“Пасажирам рекомендується перевіряти статус своїх рейсів за кілька діб до вильоту, а також слідкувати за правилами в’їзду країн, до яких вони прямують. Будь ласка, зверніть увагу, що обмеження можуть запроваджуватися та зніматися в стислі терміни”, - йдеться у повідомленні.

Пресслужба наголошує, що наразі контактний центр авіакомпанії перевантажений і просить вибачення, якщо час очікування довший ніж зазвичай.

“Пасажири, які залишили свої контактні дані, будуть проінформовані, якщо їх рейс буде скасований”, - запевняє авіакомпанія.

Та нагадує, що пасажири можуть самостійно перевірити дані щодо скасованих рейсів, скориставшись пошуковою формою на сайті авіаперевізника.

Як повідомляв Укрінформ, Україна рішенням уряду закриває Державний кордон для іноземців на усіх напрямах сполучення з 00.01 години 16 березня 2020 року.

З 15 березня Польща і Молдова закриють державні кордони для іноземців у зв’язку з поширенням коронавірусу.

З 13 березня 2020 року закрила кордони для іноземців Словацька Республіка.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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На цей час в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 3774 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.