Кулеба закликав українців не купуватись на гарячі тури та сидіти вдома

Кулеба закликав українців не купуватись на гарячі тури та сидіти вдома

Укрінформ
Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав українських громадян не піддаватись на гарячі рекламні пропозиції туристичних компаній.

Тим, хто вже забронював поїздки, Кулеба рекомендує окремо домовлятися з туроператорами, заявив він в ефірі програми "Свободи слова Савіка Шустера", передає телеканал новин 24.

За його словами, варто відмовитись від подорожей, доки світ лихоманить від коронавірусу.

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Дипломат також запевнив, що уряд співпрацюватиме з туристичними компаніями для того, щоб вони себе цивілізовано поводили. Кулеба припустив, що туркомпанії все ж вдаватимуться до нечесних кроків і не повертатимуть гроші. Але, за його словами, треба боротися за свої права.

"Не час зараз наживатися на громадянах – мор по світу пішов. Не купуйтеся на ці дешеві гарячі тури", – наголосив глава МЗС.

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Як повідомляв Укрінформ, для запобігання поширенню коронавірусу 17 березня, з 0:00 годин авіасполучення в Україні буде повністю обмежено. Сухопутне і морське сполучення будуть продовжувати працювати.

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