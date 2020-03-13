Кулеба закликає українців повернутися з-за кордону до закриття авіасполучення

«У ніч з неділі на понеділок опівночі розпочне дію заборона іноземцям на в’їзд до України… Ще через добу, тобто з понеділка на вівторок, ми закриємо авіасполучення… Я хочу скористатися нагодою того, що мільйони громадян зараз дивляться цей ефір, і закликати вас повертатися в Україну. У вас є час фактично до вівторка, щоб повернутися в Україну рейсовими літаками, які продовжують літати», - сказав Кулеба.

Він запевнив, що вівторка ніхто з українців не залишиться наодинці з проблемою – українські посольства і консульства залишатимуться на зв’язку.

«Ми будемо відстежувати ситуацію і у разі виникнення критичної необхідності для евакуації, будемо збирати людей і вивозити їх спецлітаками. Саме так ми зараз зробимо з тими українцями, які застрягли на кордоні Італії у Словенії», - акцентував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, для запобігання поширенню коронавірусу 17 березня, з 0:00 годин авіасполучення в Україні буде повністю обмежено. Сухопутне і морське сполучення будуть продовжувати працювати.