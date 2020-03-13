Українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, повернуть додому спецрейсом

Громадян України, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, повернуть на Батьківщину спецрейсом цими вихідними.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже цими вихідними спеціальний борт поверне додому українців, які застряли на кордоні Італії та Словенії", - сказав Зеленський.

Глава держави також звернувся до українців, які зараз знаходяться за кордоном, і попередив їх, що через три доби Україна закриває регулярне авіасполучення.

"За цей час ви повинні повернутися додому. Ті, хто з об’єктивних причин не встигне цього зробити, мають звернутися в українські консульства. У спільній взаємодії з українськими авіакомпаніями вони будуть повернути додому окремими нерегулярними рейсами... Але я закликаю усіх українців встигнути повернутися у наступні три доби", - акцентував Президент.

Як повідомляв Укрінформ, для запобігання поширенню коронавірусу 17 березня, з 0:00 годин авіасполучення в Україні буде повністю обмежено. Сухопутне і морське сполучення будуть продовжувати працювати.