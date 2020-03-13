Зеленський про протести: Нехай захворюваність піде на спад і будемо мітингувати

Президент Володимир Зеленський запевнив, що тимчасова заборона масових заходів наразі в Україні є не посяганням на конституційні права, а піклування про здоров'я громадян.

Про це він заявив у відеозверненні щодо ситуації із коронавірусом, опублікованому у Facebook.

"Хочу відповісти окремим політикам: якби ми боялися думки суспільства, боялися мітингів, ми б не відкривали вулицю Банкову. Тимчасова заборона масових заходів — це не посягання на конституційне право на протест, це турбота про здоров'я українців", - зазначив Зеленський.

Президент переконаний, що мітинги можуть проводитися вже після стабілізації захворюваності на коронавірус.

"Нехай ситуація стабілізується, захворювань буде менше, захворюваність у цілому піде на спад і тоді будемо мітингувати собі на здоров'я", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області та один у Житомирській. Один з них закінчився летально — сьогодні померла 71-річна жінка з Житомирщини.

За останніми даними поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 тисяч людей, загинуло 5088, одужало 69 779.