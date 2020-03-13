Нацбанк розробить "антикоронавірусну" кредитну програму - Зеленський

Національний банк погодився розробити програму заходів щодо кредитної підтримки бізнесу та населення України в умовах карантинних заходів з метою протидії коронавірусної інфекції.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у зверненні до громадян щодо коронавірусу у п'ятницю ввечері.

"Національний банк України погодився підтримати мою ініціативу та розробити програму заходів щодо кредитної підтримки бізнесу та населення України", - сказав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, нині в Україні є три підтверджені випадки зараження коронавірусом. Covid-19 виявили у двох чоловіків із Чернівців та 71-річної жінки з Житомирщини, яка сьогодні померла.

В Україні запроваджено карантин та обмежувальні заходи до 3 квітня 2020 року, а також за 48 годин буде закрито на два тижні кордон для іноземців.