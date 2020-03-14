МАУ нагадала про спецдекларацію пасажирам, які вилітатимуть з Італії

Пасажирам авіакомпаній, яким необхідно буде переїхати з Венеції до Рима або іншого міста Італії для вильоту в Україну, необхідно завантажити та заповнити у двох примірниках спеціальну декларацію в італійському варіанті.

Про це повідомляє пресслужба МАУ.

“Інформація для подорожуючих з Італії! Особам, яким буде необхідно переїхати з Венеції до Рима або іншого міста для вильоту в Україну, необхідно завантажити та заповнити у двох примірниках Спеціальну декларацію латинськими літерами в італійському варіанті”, - йдеться у повідомленні.

Раніше МАУ інформували, що пасажири можуть самостійно перевіряти інформацію щодо скасованих рейсів, скориставшись пошуковою формою на сайті авіаперевізника.

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Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" призупинить польоти в італійські міста Рим та Мілан з 15 березня через поширення коронавірусу Covid-19.