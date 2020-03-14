МАУ нагадала про спецдекларацію пасажирам, які вилітатимуть з Італії
Коронавірус
Укрінформ
Пасажирам авіакомпаній, яким необхідно буде переїхати з Венеції до Рима або іншого міста Італії для вильоту в Україну, необхідно завантажити та заповнити у двох примірниках спеціальну декларацію в італійському варіанті.
Про це повідомляє пресслужба МАУ.
“Інформація для подорожуючих з Італії! Особам, яким буде необхідно переїхати з Венеції до Рима або іншого міста для вильоту в Україну, необхідно завантажити та заповнити у двох примірниках Спеціальну декларацію латинськими літерами в італійському варіанті”, - йдеться у повідомленні.
Раніше МАУ інформували, що пасажири можуть самостійно перевіряти інформацію щодо скасованих рейсів, скориставшись пошуковою формою на сайті авіаперевізника.
Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" призупинить польоти в італійські міста Рим та Мілан з 15 березня через поширення коронавірусу Covid-19.