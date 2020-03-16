МАУ очікує збитки на рівні 35% від запланованих доходів у І кварталі

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" очікує збитки від призупинки авіасполучення на рівні 35% від запланованих доходів у І кварталі 2020 року.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

"Наразі очікуємо мінус 35% від запланованих надходжень за підсумками кварталу", - повідомила Сацька.

Відповідаючи на запитання, яким чином МАУ зможе компенсувати збитки у майбутньому, Сацька нагосила, що "сьогодні головне завдання авіакомпанії – інформування та допомога пасажирам, про решту міркуватимемо пізніше".

Як повідомляв Укрінформ, у суботу 14 березня Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян діє з 00 год. 00 хв. 16 березня до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.