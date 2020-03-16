Карантин: Україна починає завертати іноземців на кордоні

В Україну тимчасово припинено пропуск іноземців – уже повернули понад 50 громадян інших країн.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"З 00.00 до 8:00 16 березня понад півсотні іноземців не пропущено на в’їзд в Україну", - йдеться у повідомленні.

В ДПСУ додали, що відсьогодні відповідно до Розпорядження КМУ тимчасово забороняється в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком окремих категорій.

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З 00.00 16 березня 2020 року тимчасово закрито близько сотні пунктів пропуску (контролю), ще у майже півсотні пунктів пропуску тимчасово припинено пішохідне сполучення. Обмеження пропускних операцій на державному кордоні України введено згідно з рішеннями РНБО та уряду, прийнятими через пандемію хвороби Covid-19.

Фото: ДПСУ