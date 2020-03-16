Україна тимчасово припинила видачу віз

Усі консульські установи України за кордоном та Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ тимчасово припинили прийом громадян та видачу віз.

Про це повідомила пресслужба МЗС у понеділок, 16 березня.

"У зв’язку з оголошенням в Україні карантину, метою якого є запобігати поширенню вірусу Covid-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз з 14 березня", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про поновлення роботи буде оприлюднено додатково.

У МЗС вибачилися за незручності й запропонували звертатися з усіма питаннями на електронну адресу cons_vvp@mfa.gov.ua.