Україна тимчасово припинила видачу віз
Укрінформ
Усі консульські установи України за кордоном та Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ тимчасово припинили прийом громадян та видачу віз.
Про це повідомила пресслужба МЗС у понеділок, 16 березня.
"У зв’язку з оголошенням в Україні карантину, метою якого є запобігати поширенню вірусу Covid-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз з 14 березня", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про поновлення роботи буде оприлюднено додатково.
У МЗС вибачилися за незручності й запропонували звертатися з усіма питаннями на електронну адресу cons_vvp@mfa.gov.ua.