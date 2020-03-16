Набула чинності тимчасова заборона іноземцям на в'їзд до України

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, набула чинності тимчасова заборона в'їзду в Україну для іноземців та осіб без громадянства, запроваджена з метою протидії поширенню коронавірусу.

Відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні 14 березня, нагадує Укрінформ.

Розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону було прийнято на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Документом передбачено:

- тимчасово заборонити з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня перетинання державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства - за винятком низки категорій (зокрема осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, є подружжям або дітьми громадян України, представників офіційних міжнародних місій, диппредставництв та членів їхніх сімей).

- з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня тимчасово закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення.

Міністерству закордонних справ було доручено поінформувати про зазначені обмеження дипломатичних представників іноземних держав в Україні, а також закордонні дипломатичні установи.

З 16 березня до 3 квітня у рамках заходів протидії поширення коронавірусу призупинять роботу 107 пунктів пропуску на кордоні України.

Як повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, з 230 чинних пунктів пропуску через державний кордон залишаються функціонувати 123. Тобто 107 пунктів у період до 3 квітня цього року тимчасово припиняють свою роботу.

"Ми залишили на кордоні з кожною суміжною країною необхідну кількість пунктів пропуску і можу вас запевнити, що цього буде достатньо для того, щоб забезпечити стабільні пропускні операції на будь-якій ділянці державного кордону", - наголосив Дейнеко.