Евакуація українців із Чехії: SkyUp запускає додаткові рейси

Авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на додаткові рейси 22 і 24 березня для евакуації українських громадян з Чехії.

Про це повідомляє українське Посольство в Чехії у Тwitter.

"Для евакуації українських громадян з Чехії українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на додаткові рейси 22 і 24 березня", - йдеться у повідомленні.

Раніше авіакомпанія SkyUp Airlines почала вивозити громадян України, яких Covid-19 застав у Єгипті, з Шарм-ель-Шейха.

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Як повідомлялося, вночі проти вівторка з Єгипту прибуло понад 200 українців, яких Covid-19 застав у цій країні.

За минулу добу держкордон України перетнуло майже 86,5 тисячі осіб, більшість з них – це українці, які поверталися додому з-за кордону.