SkyUp почала вивозити українців з Єгипту

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines почала вивозити громадян України, яких Covid-19 застав у Єгипті, з Шарм-ель-Шейха.

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Єгипет - SkyUp Airlines почав вивозити наших людей із Шарму, за що компанії подяка. Вранці вже п’ять літаків - на Бориспіль, один - до Львова. Консул допомагає", - написав він.

Міністр додав, що МЗС наразі спільно з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм працює з туроператорами й авіакомпаніями, щоб допомогти українцям повернутися додому.

Кулеба також поінформував, що станом на ранок відомо, що у Шрі-Ланці застрягли 105 наших співгромадян, але, за його оцінкою, їх буде явно більше.

"Дізнаємося про нових наших співвітчизників за кордоном. Займаємося ними. Посольство доповідає мені про вжиті кроки", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, вночі проти вівторка з Єгипту прибуло більше 200 українців, яких Covid-19 застав у цій країні.

За минулу добу держкордон України перетнуло майже 86,5 тисячі осіб, більшість з них – це українці, які поверталися додому з-за кордону.