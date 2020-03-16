В евакуйованих з Італії українців коронавірусу не виявили - МОЗ

Експрес-тест не виявив коронавірусної інфекції ні в кого зі 123 осіб, які перебували на борту літака, що прибув до аеропорту "Бориспіль" з Італії.

Про це у Facebook інформує МОЗ.

"В аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на COVID-19 123 особам, евакуйованим з Італії. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, безпосередньо під час посадки на борт українські медики заміряли евакуйованим температуру тіла. Медики Центру медицини катастроф протягом усього польоту проводили медико-санітарний нагляд. А після прибуття літака до аеропорту "Бориспіль" лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19.

Усі евакуйовані зобов’язалися здійснити 14-денну самоізоляцію на час можливого інкубаційного періоду.

Як повідомляв Укрінформ, 15 березня авіакомпанія SkyUp евакуювала пасажирів двох автобусів, яких не пропустили на кордоні Італії та Словенії, та ще 27 осіб, котрі виявили бажання евакуюватися з Італії.