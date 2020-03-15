Евакуйовані з Італії українці прибули до "Борисполя"

Відео прибуття літака розмістив у Facebook Офіс Президента.

"Літак з українцями, які були заблоковані у сірій зоні між Італією та Словенією, вже в Україні. Люди здорові та відправляються на самоізоляцію в домашніх умовах", - повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, 15 березня авіакомпанія SkyUp евакуює 98 пасажирів двох автобусів, яких не пропустили на кордоні Італії та Словенії, а також ще 27 осіб, які виявили бажання евакуюватися з Італії.

Фото: Владислав Криклій, Facebook