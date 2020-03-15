Українці, яких евакуюють з Італії, пройшли три види медичного скринінгу - Ляшко

Українців, яких літаком евакуюють з Італії, пройшли три види медичного скринінгу.

Про це на брифінгу у неділю ввечері розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Італійські медики сказала, що перед посадкою на борт було проведено три види медичного скринінгу, і на борт допущені тільки здорові люди... Всі, кого ми привеземо, на даний момент будуть без симптомів хвороби і з підтвердженням лабораторними дослідженнями, які свідчать про те, що хвороба відсутня ",- сказав Ляшко.

За його словами, на борту літака є два медичні працівники Українського центру медицини катастроф МОЗ, які забезпечені експрес-тестами на виявлення Covid-19.

Ляшко додав, що всім евакуйованим громадянам запропоновано підписати інформовану згоду про необхідність пройти самоізоляцію в домашніх умовах. Крім того, буде проводитися контроль дотримання проходження самоізоляції.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 березня авіакомпанія Sky Up евакуює 98 пасажирів двох автобусів, яких не пропустили на кордоні Італії та Словенії, а також ще 27 осіб, які виявили бажання евакуюватися з Італії.