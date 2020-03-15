Українці, яких евакуюють з Італії, пройшли три види медичного скринінгу - Ляшко
Про це на брифінгу у неділю ввечері розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Італійські медики сказала, що перед посадкою на борт було проведено три види медичного скринінгу, і на борт допущені тільки здорові люди... Всі, кого ми привеземо, на даний момент будуть без симптомів хвороби і з підтвердженням лабораторними дослідженнями, які свідчать про те, що хвороба відсутня ",- сказав Ляшко.
За його словами, на борту літака є два медичні працівники Українського центру медицини катастроф МОЗ, які забезпечені експрес-тестами на виявлення Covid-19.
Ляшко додав, що всім евакуйованим громадянам запропоновано підписати інформовану згоду про необхідність пройти самоізоляцію в домашніх умовах. Крім того, буде проводитися контроль дотримання проходження самоізоляції.
Як повідомляв Укрінформ, 15 березня авіакомпанія Sky Up евакуює 98 пасажирів двох автобусів, яких не пропустили на кордоні Італії та Словенії, а також ще 27 осіб, які виявили бажання евакуюватися з Італії.