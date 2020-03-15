МОЗ перепрофілює лікарні під інфекційні стаціонари

Міністерство охорони здоров'я з огляду на ситуацію з поширенням Covid-19 перепрофільовуватиме лікарні під інфекційні стаціонари.

Про це на брифінгу у неділю ввечері заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша головна задача зараз - зменшити негативні наслідки, які можуть бути, коли буде спалах на території України, тому ми інтесивно готуємо заклади охорони здоров'я, продовжуємо готувати, перепрофільовувати для того, щоб прийняти кількість хворих у разі масового їх надходження. ... Уже завтра міністр охорони здоров'я підпише наказ, який буде зобов'язувати заклади охорони здоров'я переносити планові операції на пізніший термін для того, щоб ми звільняли заклади охорони здоров'я,і були готові для надання медичної допомоги", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що спочатку було визначено в кожному регіоні госпітальні бази для прийому хворих на Covid-19, але зараз заходи по перепрофілюванню лікарень є превентивними, аби унеможливити поширення Covid-19 на території України, і не допустити ситуації, подібної до тої, яка зараз виникла в країнах ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні увечері МОЗ уприлюднив термінове звернення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця, в якому, серед іншого, йдеться про те, що лікарні мають бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації по коронавірусу. Ємець підкреслив, що всі планові заходи в лікарнях щодо хворих на інші недуги потрібно скасувати та направити всі ресурси на підготовку до боротьби з Cоvid-19.