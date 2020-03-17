Повернення українців з Єгипту очікується найближчим часом - МЗС

Усі туроператори виконують свої зобов’язання щодо повернення українських громадян додому, туристи мають прибути в Україну вже ближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Ситуація з поверненням туристів в Україну з міст Шарм ель-Шейх та Хургада є повністю контрольованою. Йдеться насамперед про туристів, які мали повернутися сьогодні або раніше. Усі туроператори свої зобов’язання виконують. Очікується, що туристи в готелях, закритих на карантин, скоро повернуться в Україну», - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що консул України перебуває в місті Шарм-ель-Шейх та підтримує постійний зв’язок з представництвами туроператорів та нашими громадянами.

Українські дипломати вкотре звернулися до наших співвітчизників із закликом утриматись від будь-яких поїздок за кордон, навіть якщо туроператори або авіакомпанії продовжують продавати подорожі за привабливими цінами.

У МЗС також нагадали , що сьогодні вранці 1,5 тисячі громадян України вже повернулися з Шарм-ель-Шейха. До Борисполя прибуло 6 рейсів, які повернули 1146 українських громадян. Також 2 літаки прибули до Львова, один - до Харкова.

Як повідомлялося, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня закрито пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7 478.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.