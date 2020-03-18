Президентським літаком забирають з-за кордону 33 українців

Президентський літак забирає до України у вівторок, 18 березня, 33 українців з-за кордону.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у зверненні ввечері у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в Україну спеціальним президентським бортом ми забираємо 33 громадянина, серед яких 18 жінок, п'ятеро дітей та люди літнього віку", - сказав він.

Окрім, того, за словами Зеленського, спільно із польською залізницею Україна працює над запуском спецпотягів для евакуації українців з Польщі.

Як повідомлялося, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" організовує спеціальні рейси, щоб забрати українців, які не змогли повернутися на батьківщину через закриття кордонів між країнами у зв’язку з коронавірусом.

Кабінет міністрів 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00.00 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.