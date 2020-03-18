На сьогодні запланували 57 авіарейсів, якими українці повернуться додому - Кулеба

На сьогодні заплановано 57 авіарейсів, якими громадяни України можуть повернутися додому.

Про це поінформував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба МЗС.

"На сьогодні заплановано 57 авіарейсів. Серед них і рейси туроператорів, які виконують зобов’язання перед своїми клієнтами і повертають українців з Єгипту, Шрі-Ланки, Об’єднаних Арабських Еміратів, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-Тихоокеанського регіону", - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував на засіданні Кабінету міністрів виділити з резервного фонду держбюджету понад 4 мільйони доларів на повернення українців з-за кордону авіарейсами. Міністр додав, що йдеться про евакуацію 35 тисяч 479 громадян і для цього планується здійснити 175 рейсів.

14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.