На сьогодні запланували 57 авіарейсів, якими українці повернуться додому - Кулеба

На сьогодні запланували 57 авіарейсів, якими українці повернуться додому - Кулеба

Укрінформ
На сьогодні заплановано 57 авіарейсів, якими громадяни України можуть повернутися додому.

Про це поінформував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба МЗС.

"На сьогодні заплановано 57 авіарейсів. Серед них і рейси туроператорів, які виконують зобов’язання перед своїми клієнтами і повертають українців з Єгипту, Шрі-Ланки, Об’єднаних Арабських Еміратів, Домініканської Республіки, курортних островів Азіатсько-Тихоокеанського регіону", - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував на засіданні Кабінету міністрів виділити з резервного фонду держбюджету понад 4 мільйони доларів на повернення українців з-за кордону авіарейсами. Міністр додав, що йдеться про евакуацію 35 тисяч 479 громадян і для цього планується здійснити 175 рейсів.

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14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

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