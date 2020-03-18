Криклій: До кінця тижня з-за кордону заберемо 90% українців, які хочуть повернутись

Уряд України планує повернути до України з-за кордону до кінця тижня 90% українців, які захотіли повернутися.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Telegram.

"До кінця тижня плануємо забрати 90% наших громадян, які зараз перебувають за кордоном та виявили бажання повернутись. Ще раз нагадую: всім громадянам за кордоном потрібно зайти на портал "ДРУГ" та зареєструватися. А ми продовжуємо щодня повертати тисячі українців додому", - написав Криклій.

За його словами, вже уряд повернув додому понад 30 тисяч українців.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив у середу, що до кінця дня до України повернуться 11,5 тисяч українців з-за кордону.

Фото: ДПСУ