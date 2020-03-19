Стійкість Covid-19 невисока, бо він гине від дезінфектантів – лікар-вірусолог

Чутливість коронавірусу Covid-19 до дезінфектантів, що містять спирт, хлор, перекис водню тощо, свідчить про те, що він нестійкий.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила доктор медичних наук, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко.

"Оболонкові віруси взагалі не є стійкими. Їхня стійкість залежить від температури навколишнього середовища і вологості. У висушеному вигляді, я думаю, він гине швидко. Окрім того, Covid-19 гине від будь-яких дезінфектантів, що містять спирт, хлор, перекис водню, альдегіди, четвертинні амонієві сполуки, гуанідини тощо. Тобто це свідчить, що він нестійкий", - сказала вона.

Науковець також піддала сумніву прогнози, що коронавірус зможе циркулювати і влітку, оскільки на нього хворіють і в країнах Південної півкулі, де зараз висока температура повітря.

"Поки що ми маємо малий досвід, щоб щось прогнозувати. Я думаю, що Covid-19 перетвориться на звичайного респіраторного збудника, тож ми не матимемо з ним справи влітку, а лише в холодні пори року", - зазначила доктор медичних наук.

Як повідомлялося, біологи з Сінгапурського національного університету нещодавно виявили перші зміни в геномі коронавірусу, що свідчить про його "ослаблення". Водночас науковці Каліфорнійсько університету, навпаки, заявлять, що новий коронавірус Covid-19 спроможний виживати поза людським організмом упродовж 2-3 діб.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Пізніше 19 березня стало відомо про ще один випадок у Житомирській області.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.