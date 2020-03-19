Алла Мироненко, лікар-вірусолог

Вірус, який наразі опинився в центрі уваги всієї планети, вже народився «коронованим» – в електронному мікроскопі його оболонка має виступи, що нагадують корону. Проте, як запевняють вірусологи, ця його особливість не робить Covid-19 небезпечнішим за інші. Водночас через потік «страшилок» про коронавірус складається враження, що вся планета живе всередині трилера, і хочеться, щоб хтось пояснив – що відбувається, а головне – чи буде в нього happy end.

Під час попередньої пандемії так званого «свинячого» грипу в інтерв’ю Укрінформу доктор медичних наук, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко розповіла про природу цього вірусу грипу і причини його підступності.

До неї ж, як до фахівця, який понад 40 років займається вірусами, ми звернулися із запитаннями про Covid-19, який наразі лякає людство.

- Алло Петрівно, щодо виникнення Covid-19 була різна інформація – і що китайці заразилися ним від кажанів, і що це був витік з секретної лабораторії. Якої версії дотримуються медики?

- Генетична інформація цього вірусу на 98 відсотків подібна до генетичної інформації коронавірусу, який притаманний кажанам. Тому вчені схиляться до того, що це вірус саме тваринного походження.

Щодо витоку з секретної лабораторії… А що малося на увазі? Що хтось розробляв якусь біологічну зброю проти свого народу чи проти когось?

Окрім того, цей вірус оболонковий, нестійкий, а як біологічна зброя використовуються або стійкі в оточуючому середовищі збудники, наприклад такі, що можуть зберігатись у вигляді спор, або такі, що можуть швидко спричиняти гостру тяжку хворобу в молодих людей (потенційно – військових). Тобто його характеристики не відповідають ознакам біологічної зброї.

- Які відмінності коронавірусу Covid-19 від тих, з якими людство вже стикалося?

- Вірусів, які можуть уразити людину, дуже багато, всі вони мають тропність (сполучуваність із чимось, спрямованість на щось – авт.) до різних тканин – одні уражують печінку, другі – легені, треті – нервову тканину, інші шкіру, лімфатичні вузли тощо.

Covid-19 тропний до легень, тому він викликає саме пневмонію.

Є п’ять видів коронавірусів, притаманних людині, які викликають звичайні респіраторні захворювання без ускладнень.

Відомий ще один коронавірус SARS, який недовго циркулював у 2002-2003 роках. Тоді на нього перехворіло близько 8 тис. людей, тобто не так вже й багато, але рівень летальності був доволі високий – померло більш як 900 осіб. Однак завдяки обмежувальним заходам з ним вдалося впоратися. Наразі він зник.

- Чи можна якось визначити «день народження» вірусу Covid-19? Яка точка відліку від його появи?

- У мене таке враження, що спочатку його досить довго замовчували. Він нібито виник у листопаді, про нього стало відомо у грудні, причому тоді говорили, що він не передається від людини до людини. А потім, коли захворюваність вже не можна було стримувати, дізналися, що він таки передається від людини до людини.

Звісно, є перший хворий, у якого був виявлений Covid-19, але точна дата його появи невідома.

- Чому коронавірус заражає не всіх підряд, а вибірково, наприклад, дружина Джастіна Трюдо захворіла на короновірус, а він – ні. Так само перший хворий в Україні чернівчанин заразився, а дружина – ні.

- По-перше, тому, що імунна система в людей різна.

По-друге, ми поки що недостатньо знаємо про цей вірус. Тож ніхто не може пояснити, наприклад, чому при інших респіраторних інфекціях, за винятком риновірусної, діти хворіють першими, а тут навпаки – він частіше уражує дорослих.