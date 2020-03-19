Алла Мироненко, лікар-вірусолог

Вірус, який наразі опинився в центрі уваги всієї планети, вже народився «коронованим» – в електронному мікроскопі його оболонка має виступи, що нагадують корону. Проте, як запевняють вірусологи, ця його особливість не робить Covid-19 небезпечнішим за інші. Водночас через потік «страшилок» про коронавірус складається враження, що вся планета живе всередині трилера, і хочеться, щоб хтось пояснив – що відбувається, а головне – чи буде в нього happy end.
Під час попередньої пандемії так званого «свинячого» грипу в інтерв’ю Укрінформу доктор медичних наук, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко розповіла про природу цього вірусу грипу і причини його підступності.
До неї ж, як до фахівця, який понад 40 років займається вірусами, ми звернулися із запитаннями про Covid-19, який наразі лякає людство.
- Алло Петрівно, щодо виникнення Covid-19 була різна інформація – і що китайці заразилися ним від кажанів, і що це був витік з секретної лабораторії. Якої версії дотримуються медики?
- Генетична інформація цього вірусу на 98 відсотків подібна до генетичної інформації коронавірусу, який притаманний кажанам. Тому вчені схиляться до того, що це вірус саме тваринного походження.
Щодо витоку з секретної лабораторії… А що малося на увазі? Що хтось розробляв якусь біологічну зброю проти свого народу чи проти когось?
Окрім того, цей вірус оболонковий, нестійкий, а як біологічна зброя використовуються або стійкі в оточуючому середовищі збудники, наприклад такі, що можуть зберігатись у вигляді спор, або такі, що можуть швидко спричиняти гостру тяжку хворобу в молодих людей (потенційно – військових). Тобто його характеристики не відповідають ознакам біологічної зброї.
- Які відмінності коронавірусу Covid-19 від тих, з якими людство вже стикалося?
- Вірусів, які можуть уразити людину, дуже багато, всі вони мають тропність (сполучуваність із чимось, спрямованість на щось – авт.) до різних тканин – одні уражують печінку, другі – легені, треті – нервову тканину, інші шкіру, лімфатичні вузли тощо.
Covid-19 тропний до легень, тому він викликає саме пневмонію.
Є п’ять видів коронавірусів, притаманних людині, які викликають звичайні респіраторні захворювання без ускладнень.
Відомий ще один коронавірус SARS, який недовго циркулював у 2002-2003 роках. Тоді на нього перехворіло близько 8 тис. людей, тобто не так вже й багато, але рівень летальності був доволі високий – померло більш як 900 осіб. Однак завдяки обмежувальним заходам з ним вдалося впоратися. Наразі він зник.
- Чи можна якось визначити «день народження» вірусу Covid-19? Яка точка відліку від його появи?
- У мене таке враження, що спочатку його досить довго замовчували. Він нібито виник у листопаді, про нього стало відомо у грудні, причому тоді говорили, що він не передається від людини до людини. А потім, коли захворюваність вже не можна було стримувати, дізналися, що він таки передається від людини до людини.
Звісно, є перший хворий, у якого був виявлений Covid-19, але точна дата його появи невідома.
- Чому коронавірус заражає не всіх підряд, а вибірково, наприклад, дружина Джастіна Трюдо захворіла на короновірус, а він – ні. Так само перший хворий в Україні чернівчанин заразився, а дружина – ні.
- По-перше, тому, що імунна система в людей різна.
По-друге, ми поки що недостатньо знаємо про цей вірус. Тож ніхто не може пояснити, наприклад, чому при інших респіраторних інфекціях, за винятком риновірусної, діти хворіють першими, а тут навпаки – він частіше уражує дорослих.
- Наразі з’являються суперечливі дані щодо стійкості коронавірусу. Зокрема, біологи з Сінгапурського національного університету нещодавно виявили перші зміни в геномі коронавірусу, що свідчить про його «ослаблення». А науковці Каліфорнійсько університету, навпаки, заявляють, що новий коронавірус Covid-19 спроможний виживати поза людським організмом упродовж 2-3 діб. То все ж таки – наскільки він стійкий?
- Оболонкові віруси взагалі не є стійкими. Їхня стійкість залежить від температури навколишнього середовища і вологості. У висушеному вигляді, я думаю, він гине швидко.
Окрім того, Covid-19 гине від будь-яких дезінфектантів, що містять спирт, хлор, перекис водню, альдегіди, четвертинні амонієві сполуки, гуанідини тощо. Тобто це свідчить, що він нестійкий.
- Були також прогнози, що коронавірус зможе циркулювати і влітку, оскільки на нього зараз хворіють і в країнах Південної півкулі, де зараз висока температура повітря.
- Поки що ми маємо малий досвід, щоб щось прогнозувати. Я думаю, що Covid-19 перетвориться на звичайного респіраторного збудника, тож ми не матимемо з ним справи влітку, а лише в холодні пори року.
- Чи виробився імунітет проти коронавірусу в тих, хто вже перехворів?
- Звісно, якщо вони одужали! Це ж імунна система з ним впоралася, їх же не хімічними засобами лікували! Бо дієві ліки проти цього збудника поки що не встигли розробити.
- Чи є наразі підстави для апокаліптичних прогнозів щодо того, скільки людей перехворіє на коронавірус? Озвучувалися цифри, що, наприклад, у Німеччині він уразить 70 відсотків населення, у Британії – 80 відсотків.
- Можливо, справді перехворіє багато людей, але ми дуже сподіваємося, що це буде не одночасно. А якщо це буде не одночасно, то ми це витримаємо – я маю на увазі й імунну систему людей, і системи охорони здоров’я.
Я хочу підкреслити, що 80 відсотків людей, яких уражує коронавірус, виходять із хвороби без ускладнень – це дуже оптимістична інформація!
- Чому ж тоді така різна картина з коронавірусом у Китаї й в Італії? Адже Китай уже нібито приборкав пандемію, а в Італії кількість хворих постійно зростає і дуже велика смертність.
- У кожної нації свій менталітет – це по-перше.
Згадайте, що в Китаї спочатку просто закрили 11-мільйонне місто, обмежили пересування, військові стояли – все контролювали і нікого нікуди не пускали без масок. І порівняйте, як спершу поставилися до засобів перестороги в Італії – не носили масок, ігнорували заборону нікуди не виходити, вітатися за руку, цілуватися при зустрічі тощо.
По-друге, в Італії середня тривалість життя 78 років, а середній вік померлих від коронавірусу італійців 79,5 року – до такого віку в багатьох країнах взагалі мало хто доживає!
- Тобто ви підтримуєте запровадження в Україні та інших країнах суворих обмежувальних заходів?
- А який вихід? Якщо ми не хочемо, щоб усі захворіли одночасно, це треба було зробити!
- Зараз учені у всьому світі працюють над розробкою вакцини. Коли можна чекати її появи і чи стане вона панацеєю від Covid-19?
- Вакцина вже розроблена у США, але вона має відповідати певним вимогам – формувати захисний імунітет і не викликати побічних реакцій.
Щоб пересвідчитися в її ефективності, потрібно провести дослідження на добровольцях. У США повідомили, що вже почали це робити. Якщо у американців усе вийде, то спочатку вони забезпечать вакциною своє населення – принаймні групи ризику, тобто людей похилого віку, а потім, можливо, будуть продавати іншим.
В Україні розробкою вакцини від коронавірусу ніхто не займається. У нас взагалі не виготовляється жодна вакцина, тому що це високовартісне виробництво, в нього потрібно вкласти гроші, які потім не повернуться.
Тобто є два варіанти – або щоб у державі була політична воля, великі кошти і щоб було кому цим займатися, або закуповувати вакцини за кордоном, як це зараз робить Україна, щоб мати безпечні перевірені вакцини і не вкладати гроші у виробництво.
- Коли вакцина проти Covid-19 з’явиться, щеплення треба буде робити всьому населенню планети?
- По-перше, невідомо, чи буде вона ефективною, а по-друге, можливо, цей вірус втратить агресивність – і щеплення взагалі будуть не потрібні, або вакцинуватимуть лише людей після 60 років.
Тож наразі багато питань залишаються відкритими.
- Які супутні хвороби ускладнюють перебіг захворювання на коронавірус?
- У нас поки що немає власного досвіду, але, за даними ВООЗ, це гіпертонічна хвороба, ожиріння, цукровий діабет, онкологічні захворювання.
- Наразі можна почути прогнози, що пандемія вірусу Covid-19 триватиме до двох років. Чи зараз достатньо даних для таких передбачень?
- Це стандартний розвиток пандемії, що викликана новим збудником.
Ми у минулому столітті мали чотири пандемії грипу, а також маємо досвід останньої пандемії грипу 2009-2010 рр. Пандемія зазвичай триває до двох років, але «переміщується» між півкулями: коли зима у Північній півкулі, то захворюваність превалює в розташованих у ній країнах, а коли в нас літо, то вона зростає у Південній.
Хоча на моє запитання, чи розуміємо ми, яка сезонність захворюваності на Covid-19, в Європейському бюро ВООЗ не змогли відповісти, сказали: «Поки що не знаємо».
- Чи є імунна система тих людей, які вже перехворіли, наприклад, на «свинячий» або «пташиний» грип, більш стійкою до Covid-19?
- На жаль – зовсім ні. Це кардинально різні віруси.
- Наразі багато людей перебувають у пригніченому психологічному стані через невідомість і потік негативної інформації про коронавірус. Це впливає на їхній імунітет?
- Так, пригнічений психологічний стан завжди впливає на опірність організму. І треба про це дбати: слухати музику, яка подобається, дивитись веселі фільми, підтримувати одне одного.
Новий вірус – загроза лише для старшого покоління. От про цих людей треба подбати перш за все.
- Пандемія коронавірусу колись мине. Чи можна передбачити нові пандемії і заздалегідь якось до них підготуватися? Чи це буде щоразу по-новому?
- Враховуючи те, що чисельність людей на планеті неухильно зростає, ВООЗ ще до появи Covid-19 розробляла плани готовності до пандемій.
І, звичайно, іншого разу це може бути по-новому.
Надія Юрченко, Київ
Фото: Вадим Грига