Спротив коронавірусу залежить від імунітету людини - лікар-вірусолог

Коронавірус Covid-19 вражає не всіх людей поспіль, а вибірково - через те, що імунна система у всіх різна.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила доктор медичних наук, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко.

"Коронавірус заражає не всіх поспіль, а вибірково, по-перше, тому, що імунна система в людей різна", - сказала вона.

Водночас науковець зауважила, що ми наразі недостатньо знаємо про цей вірус. Через це ніхто не може пояснити, чому при інших респіраторних інфекціях, за винятком риновірусної, діти хворіють першими, а цей коронавірус, навпаки, частіше уражує дорослих.

Мироненко розповіла, що вірусів, які можуть уразити людину, дуже багато. Всі вони мають тропність (сполучуваність із чимось, спрямованість на щось – Авт.) до різних тканин – одні уражують печінку, другі – легені, треті – нервову тканину, інші шкіру, лімфатичні вузли тощо.

"Covid-19 тропний до легень, тому він викликає саме пневмонію", - пояснила доктор медичних наук.

Вона зазначила, що є п’ять видів коронавірусів, притаманних людині, які викликають звичайні респіраторні захворювання без ускладнень.

"Відомий ще один коронавірус SARS, який недовго циркулював у 2002-2003 році. Тоді на нього перехворіло близько 8 тис. людей, тобто не так вже й багато, але рівень летальності був доволі високий – померло більш як 900 осіб. Однак завдяки обмежувальним заходам з ним вдалося впоратися. Наразі він зник", - поінформувала Мироненко.

Читайте також: Головний санлікар закликав зберігати спокій під час карантину

За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.