Головний санлікар закликав зберігати спокій під час карантину

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав ЗМІ не гнатися за гучними заголовками, а всіх українців виважено ставитися до інформації і зберігати спокій та дотримуватися умов карантину.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

"У засобах масової інформації поширюється багато недостовірної інформації і маніпулювання фактами. У зв'язку з цим хочу звернутися до кожного журналіста і кожного українця: закликаю всіх перевіряти інформацію. Нам зараз необхідна холодна голова і гаряче серце, ні в якому разі не навпаки. Влада ввела всі превентивні заходи та розробила необхідні алгоритми. Медичні працівники знають як діяти, довіряйте їм. Закликаю засоби масової інформації: не женіться за гучними заголовками. Ваша допомога — це виважена та перевірена інформація. Тільки спільно ми можемо комунікувати ефективно", - сказав Ляшко.

Він також закликав українців ставитися до кожного повідомлення чи перепосту дуже відповідально і критично, "тому що вірус паніки значно серйозніший, ніж коронавірус".

"Довіряйте офіційним джерелам інформації і зберігайте спокій, а головне — виконуйте умови карантину, залишайтеся вдома", - наголосив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, кіберполіція фіксує збільшення розповсюдження в Україні неправдивої інформації, яка сприяє поширенню паніки. Зокрема, ідеться про фейки щодо нібито розпилення вночі дезінфекційних засобів із гелікоптерів над спальними районами великих міст та нібито заборони прогулянок із дітьми вулицями Києва під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності.

Варто також зазначити, що офіційна інформація про порядок організації карантинних заходів буде поширюватися виключно офіційними каналами через інтернет-портали Президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ.