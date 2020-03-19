У Києві є близько 200 апаратів штучної вентиляції легень – Кличко

У Києві близько 200 апаратів штучної вентиляції легень. Наступного тижня міська влада очікує отримати ще декілька десятків таких апаратів.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Апаратів штучної вентиляції легень в місті Києві 200.

З них 133 в інфекційних відділеннях, в базових лікарнях. Ми замовили ще додаткові апарати штучної вентиляції легень і розраховуємо ще частину апаратів, декілька десятків, отримати наступного тижня", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків зараження Covid-19, з них два - летальні.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.