Львів закуповує апарати штучної вентиляції легенів та експрес-тести для виявлення коронавірусної інфекції Covid-19.

Про це повідомила Галина Слічна, керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові, інформує пресслужба міської ради.

"Щодо ШВЛ апаратів — їх є понад 100 у наших лікарнях. Вчора ще 5 апаратів завезли в Лікарню швидкої медичної допомоги. Ще 3 завезуть сьогодні, 23 березня — ще 7, 30 березня — ще 4 апарати. Ще 23 апарати має надійти в перших числах квітня. Всього на початок квітня буде закуплено 42 нові апарати ШВЛ", - сказала Слічна.

Щодо експрес-тестів, уточнила вона, з тих 25, які місто мало, 10 передали інфекційній лікарні, бо там не було їх взагалі.

"В п’ятницю має надійти ще 1000 експрес-тестів. Ведемо перемовини про закупівлю додаткової їх кількості", — повідомила Слічна.

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Як повідомляв Укрінформ, За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.