Вінниця виділила майже 50 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом

Сьогодні, 18 березня, відбулась позачергова сесія Вінницької міської ради. Депутати проголосували за виділення коштів на придбання додаткових апаратів штучної вентиляції легень, інфузомати, переносний рентген-апарат, купівлю 2000 експрес-тестів на nCV-2019, костюмів високого захисту та інше обладнання та медикаменти, які потрібні для забезпечення посиленої готовності медичних закладів Вінниці в умовах поширення коронавірусу.

Ухваленими сьогодні змінами до бюджету на галузь охорони здоров’я спрямовується близько 50 млн грн. У тому числі, 30 млн грн – це резерв для забезпечення посиленої готовності медичних закладів Вінниці в умовах поширення коронавірусу. На медикаменти та засоби індивідуального захисту виділено майже 7 млн грн.

«Ми передбачаємо відповідний ресурс для закупівлі 2 тисяч експрес-тестів на nCV-2019. Також тисячі швидких тестів на грип, щоб поповнити наші запаси, які, згідно з програмою «Стоп грип», ми вже придбали на цей сезон. Крім того, буде придбано 12 тисяч комплектів медичного одягу для лікарів-інфекціоністів. Купимо 20 костюмів високого захисту. До речі, вартість одного такого костюму складає 27 тисяч, а це досить серйозні кошти. Також купуємо 350 літрів антисептичних засобів для рук, 400 літрів дезінфікуючих засобів для приміщень», – розповів міський голова Сергій Моргунов.

Понад 8 млн грн виділено на придбання додатково для міста спеціального медичного обладнання, яке допоможе лікувати людей, хворих на коронавірус. В першу чергу мова йде про апарати штучної вентиляції легень та додаткове обладнання для їхньої роботи. Також буде придбано переносний рентген-апарат, по 12 інфузоматів та шприцевих насосів для відділень інтенсивної терапії.

«Ми передбачаємо відповідні ресурси на апарати штучної вентиляції легень. Але я думаю, що цього замало, тому вношу пропозицію з голосу передбачити ресурс на закупівлю не менше 20 апаратів ШВЛ для нашого інфекційного відділення, оскільки такий апарат повинен бути на кожне ліжко-місце. Ми будемо бачити по ситуації та потребах. Сьогодні ми замовили 10 таких апаратів. Досить велика проблема з їхньою поставкою, враховуючи великий дефіцит на них у всьому світі, не лише в Україні. Але разом з тим ми сьогодні ведемо переговори про можливість доставки 10 ШВЛ. Буде потреба – купимо ще 10», – зазначив Сергій Моргунов.

Крім того, на час карантину для медичних працівників, які працюватимуть з пацієнтами з інфекційними захворюваннями, з міського бюджету буде виплачено надбавку до зарплатні.

«Ми пропонуємо запровадити додаткову надбавку до зарплат для працівників інфекційного відділення міської клінічної лікарні №1, відділень невідкладної допомоги, приймальних та реанімаційних відділень міських лікарень. Всього 439 медичним працівникам. На п’ять тисяч більше щомісяця мають отримати лікарі, на три тисячі – медичні сестри, на півтори – молодший персонал. Я вношу пропозицію передбачити, щоб ці кошти люди отримали «чистими»», - сказав міський голова.

Також Сергій Моргунов повідомив, що на сьогоднішній день резервний фонд громади згідно з законодавством – 24 млн грн. «Ми передбачаємо сьогоднішнім рішенням біля 50 мільйонів гривень. Фактично, ми згортаємо багато програм, які приймали у бюджеті 2020 року в напрямку капітальних та поточних видатків. Але не забувайте, що надходження до бюджету за цих два місяці будуть скорочені, мінімум, на 60 мільйонів гривень. Ми до цих викликів теж повинні бути готовими, щоб заплатити заробітну плату лікарям, вчителям, іншим працівникам бюджетної сфери в майбутньому. Але на сьогодні ми робимо ті заходи, які необхідні для боротьби з короновірусом», – каже очільник міста.

З метою протидії поширенню COVID-19 на території Вінницької міської ОТГ також виділяються гроші на придбання дезінфікуючих засобів для обробки під’їздів в багатоповерхівках, придбання засобів захисту та засобів дезінфекції для міських комунальних служб, на посилену дезінфекцію громадського транспорту: автобусів, трамваїв, тролейбусів.

«Ми вже двічі обробили 5490 під’їздів міста спецзасобами. Сьогодні будемо обробляти третій раз. Нам необхідно закупити паливо, в тому числі допомогти поліції, бо у них фінансування обмежене. На сьогодні держава виділила сто мільйонів на всю країну. А ми, лише одне місто, виділяємо 50 мільйонів гривень. Інші міста, у яких більші бюджети, спрямовують на ці потреби ще більше. Тобто все навантаження по боротьбі з короновірусом лягає на місцеві бюджети. І мова не тільки про лікарні. Наприклад, сьогодні необхідно дотувати додатково транспортне забезпечення в місті, адже ми повинні випускати муніципальний транспорт у повному об’ємі, щоб не було більшого скупчення людей, ніж десять чоловік у тролейбусі, чи автобусі. Ми на сьогодні у досить складній ситуації, але ми повинні сконсолідувати всі наші зусилля, адже безпека людей – найважливіше питання. І до цього потрібно ставитись досить серйозно, а не так, як це було в Італії на початковому етапі», – зазначив Сергій Моргунов.