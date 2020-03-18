Поліція просить не вірити у фейки про коронавірус, що ширяться інтернетом

Підрозділи департаменту Кіберполіції фіксують збільшення розповсюдження в Україні неправдивої інформації, яка сприяє поширенню паніки.

Громадяни повинні критично ставитись до чуток та інформувати про них Департамент кіберполіції, повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Змушені констатувати, що наразі інформаційно-аналітичні підрозділи департаменту Кіберполіції фіксують різке збільшення випадків розповсюдження різноманітних чуток та неправдивої інформації у зв’язку із введенням у державі режиму карантину для боротьби з особливо небезпечною коронавірусною інфекцією. Ті, хто розповсюджує фейки в таких умовах, мають на меті поширення паніки та дестабілізацію ситуації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, фейки, чутки та відверта неправда має різноманітний характер: починаючи від фейку про розпилення вночі дезінфекційних засобів із гелікоптерів над спальними районами великих міст і завершуючи забороною прогулянок із дітьми вулицями Києва під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності.

"Шановні громадяни! Просимо вас критично ставитися до таких чуток та повідомляти Департамент кіберполіції про їх поширення за електронною адресою: callcenter@cyberpolice.gov.ua та телефоном – 0442900110 для встановлення джерел їх поширення та притягнення до відповідальності осіб, котрі поширюють свідомо неправдиву інформацію", - звернулись до громадян в поліції.

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В пресслужбі також нагадали, що офіційна інформація про порядок організації карантинних заходів буде розповсюджуватися виключно офіційними каналами через Інтернет-портали Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ.