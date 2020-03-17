СБУ закликає не панікувати і не вестися на провокації про коронавірус

СБ України у м. Києві та Київській області закликає громадян відповідально поставитись до обмежувальних заходів, запроваджених у країні для запобігання поширенню коронавірусу, і не піддаватись на фейкові повідомлення.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Крім неухильного дотримання запроваджених урядом правил та рекомендацій закликаємо наших співвітчизників зберігати спокій і не піддаватись паніці. Не йдіть на провокації та не поширюйте викривлену і неперевірену інформацію щодо дійсного епідеміологічного стану в Україні", - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі закликають у разі виявлення подібних маніпуляцій та інших спроб дестабілізації суспільної обстановки повідомляти про такі факти представників правоохоронних органів. "Це, зокрема, стосується даних щодо: готування до організації масових заворушень; грубого порушення вимог уряду щодо загального карантину; зловживань, пов`язаних із створенням штучного дефіциту медичних засобів індивідуального захисту та ліків, тощо", - уточнили в СБУ.

У разі виявлення таких фактів СБУ просить невідкладно звертатися на "гарячу лінію" повного управління за телефонами (044) 226-32-32.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня з 23 години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів - попередньо до 3 квітня.

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Для протидії поширенню коронавірусу уряд підтримав рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня - закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня - перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).