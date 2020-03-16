На Буковині оштрафували чоловіка за фейки про коронавірус

У Чернівецькій області виписали штраф місцевому мешканцю, який поширював в інтернеті неправдиву інформацію про коронавірус.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Глибоцького відділення поліції звернули увагу на допис 38-річного жителя району в одній із соціальних мереж. На своїй сторінці чоловік поширив недостовірну інформацію про кількість в Україні випадків захворювання на Covid-19, у тому числі й з летальними наслідками", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські склали на порушника адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, наразі у світі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.

В Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області. Пацієнтка із Житомирщини померла.

Фото: АА