У Чернівцях хворий на коронавірус пацієнт одужує - перший тест дав негативний результат

Аналізи чернівчанина, в якого першого підтвердили коронавірусну інфекцію, дали негативний результат. Після другого негативного тесту його зможуть виписати з лікарні.

Про це під час брифінгу 16 березня розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пацієнт номер один, в якого підтвердили коронавірусну інфекцію, йде на поправку. Сьогодні надійшли результати його аналізів і вперше з моменту інфікування аналіз на Covid-19 показав негативний результат. Через дві доби в пацієнта так само візьмуть аналізи, якщо другий тест буде негативним, можемо сказати, що він здоровий", - сказала Гусак.

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За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, наразі у світі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.

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В Україні станом лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Фото: АА