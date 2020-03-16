У Чернівцях розповіли про стан хворих із коронавірусом

Стан хворих із коронавірусною інфекцією у Чернівецькій області наразі стабільний. Всі вони ізольовані.

Про це в соцмережі Facebook повідомляє Чернівецька облдержадміністрація.

"Пацієнти були госпіталізовані з підозрою ще 6 та 13 березня. З того часу перебувають в інфекційному відділені Обласної клінічної лікарні та отримують належну медичну допомогу. Хворі ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, лабораторно підтверджено 4 випадки Covid-19 станом на 16 березня (9:00) у Чернівецькій області.

6 березня до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус госпіталізували жінку.

13 березня було госпіталізовано 2 осіб. Вони мали ознаки інфекційного захворювання та були у країнах, де зафіксовано випадки Covid-19.

За останніми даними, в Україні станом лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.