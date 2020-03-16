В Україні зафіксували вже п'ять випадків коронавірусу

"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру, отримано 5 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області",- йдеться у повідомленні.

З початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад 500 зразків.

Фото: АА