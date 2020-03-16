На Тернопільщині з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка повернулася з Іспанії

На Тернопільщині в інфекційне відділення лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка приїхала з Іспанії.

Про це у Facebook повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

«Жінка нещодавно повернулася з Іспанії, де вона гостювала у доньки. Їхала до Заліщиків, втім її стало погано і вона зійшла на автостанції у Чорткові. Жінку госпіталізували у місцеве відділення Чортківської лікарні. Епідеміологи наразі досліджують її аналізи щодо коронавірусної інфекції», - повідомив Шматько.

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Він зазначив, що жінка повністю ізольована. Всі пацієнти були переведені до інших відділень. Їй була надана необхідна допомога, відібрані тести, які зараз досліджуються епідеміологами.

За останніми даними, в Україні зафіксовано три випадки зараження коронавірусом, одна людина померла.